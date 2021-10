SALERNO, ELEZIONI E SOSPETTI. IANNONE (FDI): “IL GOVERNO CHIARISCA COSA E’ ACCADUTO NEI SEGGI”

“Oggi presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno affinché venga fatta chiarezza su quanto accaduto nei seggi elettorali a Salerno durante lo scrutinio per le elezioni comunali. Il quotidiano del Sud riferisce che il seggio centrale per la verifica dei voti ha certificato che in molte sezioni risultano più voti attribuiti degli stessi votanti. È doveroso che il Ministero faccia piena luce considerando anche le pesanti ombre giudiziarie che gravano sul voto nella città di Salerno.”

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, capogruppo in Commissione Antimafia.