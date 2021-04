SALERNO. ENZO FASANO ED IL REBUS COMUNALI: SALERNO, BATTIPAGLIA ED EBOLI

Se Forza Italia dovesse sostenere la candidatura di Michele Tedesco a Salerno, quella di Cecilia Francese a Battipaglia ed, infine, il nome di Cardiello ad Eboli, si ritroverebbe senza neppure un candidato di partito per le prossime elezioni comunali in Provincia di Salerno. Una strategia o un puro caso ? Sta di fatto che, nelle prossime ore, il Commissario Provinciale di Forza Italia Enzo Fasano sarà chiamato a sciogliere, prima di tutto, il rebus Salerno con una indicazione chiara del partito, a questo punto, a sostegno della candidatura del noto avvocato penalista Michele Tedesco. Le trattative, fino ad ora, sono state condotte solo ed esclusivamente da Fasano, in filo diretto con Napoli, per tenere aggiornato il coordinamento regionale sull’andamento delle riunioni. Cosa potrebbe cambiare nelle prossime giornate ? Nessuno ne parla in maniera ufficiale, ma nell’aria c’è già un po’ di maretta all’interno di Forza Italia.

