SALERNO. ESPOSITO (FDI): “TRIBUNALE, STOP A TUTTI I PROGETTI. SE NE PARLI IN CAMPAGNA ELETTORALE”

“Il Tribunale di Salerno non è di proprietà di questo o di quel partito, nessun amministratore pubblico, oggi in carica, puo’ arrogarsi il diritto di sceglierne il destino perchè 5 anni fa il tema non è stato al centro di nessun programma elettorale, di nessun confronto pubblico con gli elettori di Salerno.”

Lo scrive Gennaro Esposito, candidato sindaco per Fratelli d’Italia a Salerno.

Per rispettare tutti i cittadini di Salerno, propongo di fermare ogni decisione e di affrontarla nel corso della prossima campagna elettorale per le Comunali: ognuno potrà presentare alla Città l’idea che ha per il futuro di quello che non è un semplice immobile da ristrutturare ma uno dei simboli della nostra storia.

Le radici non hanno prezzo, le idee neppure.