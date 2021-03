SALERNO, FABBRICATORE (FDI): “CON STASI RAPPORTO STORICO. CRESCEREMO IN CITTA’ “

Siamo felici di riaccogliere tra le nostre fila il consigliere comunale di Salerno Pietro Damiano Stasi”. Lo dichiara, in una nota, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore: “A Pietro mi lega uno storico rapporto personale e politico. Non potrò mai dimenticare la sua vicinanza nei momenti di difficoltà e il suo sostegno alle elezioni provinciali del 2014 (quando risultai il più votato con 4.941 voti ponderati) e alle successive del 2016, dando un contributo decisivo per la mia elezione. E, come dimenticare, anche il suo proficuo lavoro svolto da assessore provinciale alle Infrastrutture, ai Porti e all’Aeroporto di Salerno quando, alla presidenza della Provincia di Salerno, c’era il nostro leader, l’On. Edmondo Cirielli. Fratelli d’Italia sarà sempre pronto ad accogliere chi non ha paura di mettere al primo posto i nostri valori ed il bene del nostro territorio. Con piacere, quindi, accogliamo Pietro che ha deciso non solo di aderire al nostro partito ma di collaborare alla sua crescita nella città di Salerno. Sono fermamente convinto che questa adesione rappresenti un importante valore aggiunto per Fratelli d’Italia” conclude Fabbricatore.

