SALERNO. FINE SETTIMANA DI NOVITA’ PER LA CANDIDATURA DI MICHELE TEDESCO

E ‘ probabile che giunga qualche importante novità a fine settimana per sciogliere gli ultimi nodi che riguardano la candidatura a sindaco di Michele Tedesco, il noto avvocato salernitano intorno al quale sta nascendo una ampia coalizione che parte dai consiglieri comunali fuoriusciti dalla maggioranza, passa attraverso gruppi ed associazioni, per finire ad alcuni partiti del centro destra. La sua campagna di ascolto sta proseguendo e la decisione potrebbe giungere proprio a cavallo del fine settimana anche perchè alcuni dei suoi sostenitori, dopo l’avvio della campagna elettorale di altri candidati sindaco, stanno spingendo per iniziare il confronto con la città di Salerno subito dopo le festività di Pasqua.

