SALERNO, FUGA DALLA MAGGIORANZA NAPOLI. ED ORA INIZIA LA CAMPAGNA ELETTORALE

Per mesi li hanno chiamati “malpancisti”, quasi a voler spiegare un fenomeno temporaneo che, come ogni piccolo malore, passa con il tempo o con qualche blanda somministrazione di medicinali: ed invece no, questa volta il mal di pancia di ben 6 consiglieri comunali di maggioranza è diventato una decisione ferma, unica, quasi storica nella storia degli ultimi 25 anni di consiglio comunale di Salerno. Dalla maggioranza all’opposizione e non viceversa: le transumanze politiche, quindi, anche a Salerno, anche nel regno di De Luca, possono avvenire con un percorso contrario a quello che, fino ad oggi, abbiamo conosciuto. Ed ora ? Beh, ora inizia la vera campagna elettorale, quella che accompagnerà il comune capoluogo fino al maggio del 2021 quando i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale.

