SALERNO. PAOLA DE ROBERTO CON SALERNO PER I GIOVANI: “FARE COMUNITA’ “

Paola De Roberto conferma la sua candidatura, per ottenere la riconferma, in vista delle prossime elezioni comunali 2021 di Salerno: l’attuale consigliera comunale del Gruppo Salerno per i Giovani, anche nella prossima tornata elettorale, sarà candidata con la civica a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli.

“Gli ultimi anni sono stati complessi,” scrive Paola de Roberto, ” ho imparato tanto e contestualmente ho cercato di dare il massimo, mettendo a disposizione le mie competenze e la mia capacità operativa a servizio della nostra comunità.

Oggi più che mai penso che l’obiettivo più importante per noi sia riuscire a #farecomunità per #esserecomunità

É insieme alla nostra comunità, infatti, che ho portato avanti le più belle progettualità, operando per i più fragili, per il mondo della scuola e dello sport e, quindi, per i nostri ragazzi, e per la tutela e la valorizzazione del bene comune.”