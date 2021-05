SALERNO. ROBERTO DE LUCA DAVVERO E’ SPARITO DALLA SCENA PER LE COMUNALI ?

Prima la presentazione del suo libro, poi qualche uscita pubblica nel Comune di Salerno, infine il silenzio. Davvero l’ex assessore al bilancio della Giunta Napoli rimarra’ con le mani in mano in occasione delle prossime elezioni comunali di Salerno ? Il secondo genito del Presidente della Regione Vincenzo De Luca resterà alla finestra mentre tutta la classe dirigente del PD della città di Salerno si scannerà per ottenere un seggio o un assessorato ? Che Roberto De Luca sparisca, anche per le Comunali 2021, dalla scena politica della città di Salerno ci pare abbastanza difficile. Ci sarà. Questo è poco ma sicuro. Come ?

La formula è da trovare ma è davvero impensabile che De Luca Jr possa attendere, fermo al via, un altro giro elettorale. Una candidatura al Consiglio Comunale nella lista dei Progressisti ? Beh, sarebbe una vera rivoluzione per chi, oggi, è già in lista. Una lista, invece, che Roberto De Luca seguirà personalmente ? Anche questa è una ipotesi sul tavolo.

Resta, poi – ed in politica il mai si pronuncia solo a giochi fatti – anche la possibilità che Vincenzo Napoli, alla fine, considerato lo scenario politico cittadino, possa fare un passo indietro. Ed a quel punto tutto tornerebbe in gioco, anche la possibilità di vedere Roberto De Luca candidato sindaco a Salerno.