SANITA’ IN CAMPANIA: DA OGGI DIAGNOSTICA PRIVATA A PAGAMENTO, BUDGET FINITO PER IL 2021

Con oltre due mesi di anticipo rispetto alla fine dell’anno e nonostante gli altri stop imposti nel corso del 2021, da oggi le analisi diagnostiche da effettuare presso i centri privati in Campania sono a totale carico del contribuente. Il tetto di spesa pubblico, erogato dalla Regione Campania, ha superato il limite per l’anno in corso e, dunque, per effettuare una semplice radiografia presso un centro privato sarà necessario pagare per intero la prestazione, senza potersi avvalere della quota di partecipazione della Regione Campania. Sanità a pagamento dalla metà di Ottobre per una Regione come la Campania che, da anni, non riesce a coprire l’intero anno solare di prestazione: già nei mesi passati c’erano stati altri stop e, secondo un conteggio effettuato da alcuni imprenditori del settore della sanità privata, in tutta la Regione i mesi effettivi di lavoro sono stati appena 7 sui 12 a disposizione.

Share on: WhatsApp