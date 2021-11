SCOMMESSE APERTE, DE LUCA E LE CHIUSURE: OGGI COSA CHIEDERA’ DI RICHIUDERE?

Le scuole ? Beh, forse difficile dopo la sentenza del Tar. Gli Stadi ? Mah, non tanto facile considerato il momento sportivo. La Movida ? Piu’ probabile, visto anche la decisione del Prefetto e del Sindaco di Napoli. I ristoranti ? Chissà, nulla si puo’ escludere. Sta di fatto che oggi, nella consueta tribuna del Venerdi’, il Presidente della Regione dovrà annunciare la chiusura di qualcosa, le scommesse sono aperte per comprendere quale settore economico o culturale sarà colpito dall’ira funesta di Vincenzo De Luca. Da troppo tempo, frena la sua penna in calce alla ordinanza di chiusura forzata di qualche attività: l’ora è giunta, statene certi.

Share on: WhatsApp