SIANO. ANNUNZIATA (AZIONE): “NESSUNA LISTA MA DENTRO ALLA CAMPAGNA ELETTORALE”

“Azione Siano, in piena sintonia con i vertici provinciali e regionali del partito di Carlo Calenda, ha deciso di rinunciare ad una propria candidatura all’interno del Comune di Siano, per la mancanza di condizioni politiche utili ad avviare un vero e proprio dibattito sul cambiamento.” E’ quanto dichiara Giuseppe Annunziata, esponente di Azione Siano, al termine della fase della presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali.

“Abbiamo assistito”, continua Annunziata, “nelle ultime giornate ad un fenomeno imprevedibile con quasi tutti gli esponenti della vecchia opposizione del Comune di Siano, pronti a salire sul carro dell’attuale amministrazione comunale del sindaco Giorgio Marchese. Nessuna pregiudiziale nei confronti dell’amico Giorgio, con il quale c’è sempre stata una grande collaborazione per il bene del Comune di Siano, ma assistere ad una simile transumanza, priva di motivazioni politiche ma legata solo alla smania di potere, ci ha indotto a rimanere fuori, ma solo formalmente, da questa campagna elettorale”.

“Nei prossimi giorni”, conclude l’avvocato Giuseppe Annunziata, “continueremo a parlare alla città e, soprattutto, ai candidati alla carica di sindaco, ponendo loro quesiti concreti su alcune problematiche del Comune di Siano, a cominciare dal problema del sistema di viabilità per passare alla questione della discarica di Via Zambrano che va affrontata e risolta. Ringrazio, ancora una volta, il Coordinamento Provinciale di Azione ed il Coordinatore Regionale Antonio D’Alessio per l’incondizionato supporto che hanno sempre fornito alle nostre attività politiche sul territorio del Comune di Siano,”