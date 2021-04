SIANO. IL 25 APRILE SI RICORDA SUI SOCIAL: L’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI

La pandemia e le norme anti covid non fermano la memoria del 25 Aprile nel Comune di Siano dove, per domani, la Festa della Liberazione viaggerà sui social.

Quest’anno il 25 aprile non potrà essere celebrato come di consueto, a causa della situazione pandemica, con eventi ufficiali e il classico corteo fino al celebre monumento che ricorda i caduti in guerra.

Non si può essere presenti fisicamente nelle piazze del paese ma non sarà certamente la pandemia a farci dimenticare il significato di questa celebre giornata che sarà onorata attraverso un videomessaggio delle associazioni territoriali sui canali social.

Nel rispetto delle norme anticovid, l’Associazione nazionale partigiani italiani sezione di Siano, nella persona del suo presidente Noemi ROCCA e l’Associazione nazionale combattenti e reduci sezione di Siano nella persona del suo presidente Lucio DI FILIPPO hanno deciso di celebrare questa giornata con un videomessaggio alla comunità affinché non venga dimenticato il grande significato di questa memorabile giornata.

La resistenza non si ferma: la resistenza si fa dai balconi, dalle proprie abitazioni, dai social, attraverso video e messaggi tali da riempire tutte le pagine virtuali.