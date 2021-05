SONDAGGIO SUPERMEDIA-AGI: LEGA IN CALO, FDI BALZO IN AVANTI, CROLLO ITALIA VIVA

Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle in crescita, nell’ultimo sondaggio settimanale Supermedia-Agi, con il partito di Giorgia Meloni ad un passo dal Partito Democratico e con la Lega in forte affanno. E’ questo il quadro settimanale dell’orientamento di voto degli Italiani in caso di voto per le Elezioni Politiche.

Lega 21,7% (-0,6%)

Pd 19,2% (+0,3%)

FdI 18,5% (+0,8%)

M5s 16,9% (+0,2%)

Forza Italia 7,4% (-0,2%)

Azione 3,1% (-0,1%)

Sinistra italiana 2,3% (=)

Italia Viva 2,3% (-0,2%)

Verdi 1,7% (-0,1%)

Art.1-Mdp 1,5% (+0,1%)

+Europa 1,4% (+0,1%)