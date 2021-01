E’ stato il candidato sindaco di Salerno Maurizio Basso, agente immobiliare nella vita di tutti i giorni, a pubblicare una serie di documenti che fanno chiarezza sulla possibile vendita del Tribunale di Salerno. I conti non tornano, rispetto alle cifre di cui si parla in questi giorni, come anche la possibilità che la sede di Corso Vittorio Emanuele possa diventare un immobile residenziale. Ecco perchè.

Share on: WhatsApp