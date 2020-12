VALERIO LONGO (FI): “BATTIPAGLIA, PIANO RIFIUTI PENALIZZA LA CITTA’ DELLA PIANA DEL SELE”

“Il fallimento del Piano Regionale dei Rifiuti continua a mietere vittime. L’incapacità di De Luca e del centro-sinistra di predisporre tutti gli atti amministrativi e le iniziative per rendere finalmente autonoma ed efficiente la Campania sul ciclo dei rifiuti è ormai davanti agli occhi di tutti. Una situazione che ha portato alcuni territori della nostra provincia ad essere sacrificati per tappare i buchi.”

E’ quanto denuncia Valerio Longo, Consigliere Provinciale di Forza Italia.

Fra questi Battipaglia e Sarno, che lo scorso maggio vennero dichiarati dalla Provincia “aree sature”, ovvero non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di rifiuti. Tuttavia un decreto dirigenziale regionale ha praticamente dichiarato quella delibera carta straccia, autorizzando un nuovo insediamento privato a Sarno, riconoscendo il Piano Regionale come sovraordinato rispetto a tutto il resto. Questo atto smaschera anche il sindaco Francese e i propri riferimenti politici provinciali e regionali. Una presa in giro. Una ennesima beffa per la città. Alla luce di questa situazione l’ente provincia agisca immediatamente, unitamente ai consiglieri regionali eletti nella nostra provincia, per obbligare il governo regionale a tener finalmente conto dei problemi delle comunità, soprattutto quelle, come Battipaglia e Sarno, con una presenza abnorme di rifiuti.