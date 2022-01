VERSO IL QUIRINALE. ANGELO TOFALO (M5S): “IL MIO TERZO VOTO PER IL PRESIDENTE, CONTE FARA’ UN BUON LAVORO”

Angelo Tofalo, deputato del Movimento 5 Stelle e per due volte Sottosegretario alla Salute, si prepara ad affrontare il “suo” terzo voto per il Presidente della Repubblica, dopo aver contribuito all’elezione di Napolitano e di Mattarella.

Per la terza volta sarai impegnato con il voto per il Presidente della Repubblica. Oramai ti puoi considerare un veterano ?

“Per un parlamentare della Repubblica questo è il momento istituzionale più importante ed emozionante in assoluto. Per me è la terza volta e le sensazioni, seppur in periodi storici e politici molto differenti tra loro, sono le stesse di 9 e 7 anni fa.”

Napolitano prima, Mattarella poi. Adesso voi del M5S insistete per un bis dell’attuale presidente. Ci sono le condizioni ?

“Questa è l’idea di alcuni dei nostri così come di altri del Pd o della sinistra. Ritengo che lo sforzo di tutti debba essere quello di individuare un profilo di spessore e che unisca il Paese. Sono ore intense, tra interlocuzioni riservate e momenti di tensione. Per ora tra i nomi credibili ho sentito quello di Paolo Maddalena. Sono certo che Giuseppe Conte farà un buon lavoro.”

