VIA CONTE, ARCURI, BORRELLI, MIOZZO. ORA RESTA SOLO IL MINISTRO ROBERTO SPERANZA

Dopo le dimissioni dell’ex Premier Giuseppe Conte, con il licenziamento prima del Capo della Protezione Civile Borrelli, poi del Commissario dell’Emergenza Arcuri ed oggi con le dimissioni dal CTS di Miozzo, del vecchio sistema della gestione dell’Emergenza Covid 19 in Italia resta in carica, solo ed esclusivamente, il Ministro della Salute Roberto Speranza. Per l’esponente lucano di Leu, a ben guardare, si tratta di un ruolo fortemente ridimensionato, quasi commissariato tanto dal Presidente del Consiglio Draghi quanto dalla restante parte del Governo che punta a scavalcarlo, in occasione di ogni decisione. Speranza, l’ultimo dei Mohicani, prova, tra mille difficoltà, a portare avanti le politiche del “chiudi tutto”, in attesa che qualcosa accada. I fatti degli ultimi giorni hanno dimostrato che la sua è una presenza oramai simbolica, proprio per consentire anche a cio’ che resta di Leu di sostenere il Governo di Mario Draghi.

