A MILANO CONVENTION DI FORZA ITALIA: ECCO CHI C’E’ PER IL RITORNO DI BERLUSCONI

Termina oggi la convention nazionale di Forza Italia, in programma a Milano, già calendarizzata prima del ricovero in Ospedale, lo scorso 5 aprile, del Presidente Silvio Berlusconi che, secondo le anticipazioni che giungono proprio da Milano, oggi dovrebbe tornare in scena con un video messaggio rivolto alla platea dei dirigenti del partito degli azzurri. A Milano, tra ieri ed oggi, ci sono anche alcuni dirigenti provinciali del partito tra cui il leader dei giovani di FI Pietro Costabile, insieme a Bruno Dell’Olmo, ma anche l’eurodeputata Lucia Vuolo che guida, insieme a Giuseppe Ruberto ed a Roberto Celano, il partito in Provincia di Salerno, Avvistato, sempre a Milano, anche l’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica che, per qualche ora, ha staccato la sua campagna elettorale a favore di Giuseppe Bisogno e del fratello Gerry, candidato nella lista di Forza Italia.

