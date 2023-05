DALLA FRANCIA IN BICI FINO A CASTEL SAN GIORGIO: TAPPA NEL BAR NEI PRESSI DEL COMUNE

E’ partito dalla Francia, da solo, in bici per attraversare l’Italia e, dopo aver percorso chilometri e chilometri, questa mattina è arrivato a Castel San Giorgio, in Provincia di Salerno, facendo tappa per una rifocillante colazione all’interno del New Black Caffè, ricevendo l’accoglienza dei proprietari e di alcuni cittadini. Da oltre due in mesi in bici, il coraggioso francese, dopo la sosta nel Comune di Castel San Giorgio, è ripartito a bordo della sua bici verso una nuova tappa che lo porterà nella parte meridionale della Provincia di Salerno.

