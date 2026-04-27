MIMI’ MINELLA (FORZA ITALIA): “CENTRO RIABILITAZIONE VALLO, RESTANO ANCORA FORTI PERPLESSITA'”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

 “In merito all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Prof. Mimì Minella sul Centro di Riabilitazione di Vallo della Lucania (ASL Salerno – Distretto 70), è pervenuto il riscontro della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania .

“Dalla risposta – precisa Minella – emerge che il centro, attivo dal 1992, ha visto la chiusura della piscina per l’idrochinesiterapia già nel 2006 a causa di carenze strutturali, mancanza di personale, elevati costi di gestione e dell’esclusione della riabilitazione in acqua dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Negli anni sono stati predisposti diversi progetti di ristrutturazione, mai pienamente attuati. L’ultima stima dei lavori, risalente al 2018, è oggi superata. Solo nel 2025 è stata avanzata una nuova proposta di riqualificazione del centro, con richiesta di finanziamento pari a circa 1,6 milioni di euro, attualmente all’attenzione della Regione.

Pertanto – aggiunge ancora Minella – nonostante la ricostruzione amministrativa fornita, permangono forti preoccupazioni per la continuità dei servizi e per la tutela dei pazienti, chiedendo tempi certi per gli interventi e il rilancio del presidio sanitario.

La vicenda resta aperta e sarà oggetto di ulteriore attenzione istituzionale fino a quando non verranno garantite risposte concrete ai cittadini del territorio” la conclusione del consigliere regionale di Forza Italia.

Related Posts

Aprile 24, 2026

IL CONSIGLIERE REGIONALE ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE) SI DIMETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SARNO

Aprile 21, 2026

RAFFAELE AVETA (M5S): “PRESENTATA IN CONSIGLIO REGIONALE LEGGE PER LE AREE INTERNE”

Aprile 20, 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI RICORDA LE VITTIME DEL TERRORISMO