MIMI’ MINELLA (FORZA ITALIA): “CENTRO RIABILITAZIONE VALLO, RESTANO ANCORA FORTI PERPLESSITA'”

“In merito all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Prof. Mimì Minella sul Centro di Riabilitazione di Vallo della Lucania (ASL Salerno – Distretto 70), è pervenuto il riscontro della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania .

“Dalla risposta – precisa Minella – emerge che il centro, attivo dal 1992, ha visto la chiusura della piscina per l’idrochinesiterapia già nel 2006 a causa di carenze strutturali, mancanza di personale, elevati costi di gestione e dell’esclusione della riabilitazione in acqua dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Negli anni sono stati predisposti diversi progetti di ristrutturazione, mai pienamente attuati. L’ultima stima dei lavori, risalente al 2018, è oggi superata. Solo nel 2025 è stata avanzata una nuova proposta di riqualificazione del centro, con richiesta di finanziamento pari a circa 1,6 milioni di euro, attualmente all’attenzione della Regione.

Pertanto – aggiunge ancora Minella – nonostante la ricostruzione amministrativa fornita, permangono forti preoccupazioni per la continuità dei servizi e per la tutela dei pazienti, chiedendo tempi certi per gli interventi e il rilancio del presidio sanitario.

La vicenda resta aperta e sarà oggetto di ulteriore attenzione istituzionale fino a quando non verranno garantite risposte concrete ai cittadini del territorio” la conclusione del consigliere regionale di Forza Italia.