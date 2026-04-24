IL CONSIGLIERE REGIONALE ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE) SI DIMETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SARNO

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

Il Consigliere Comunale Sebastiano Odierna annuncia le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Sarno, a seguito della recente elezione al Consiglio Regionale della Campania.

Una scelta che nasce da un profondo senso delle Istituzioni e dalla volontà di onorare pienamente il nuovo mandato ricevuto.

“L’elezione al Consiglio Regionale – dice – rappresenta per me non solo un grande onore, ma soprattutto un impegno importante verso i cittadini. È una responsabilità che richiede dedizione totale, visione e presenza costante. Per questo motivo, nel rispetto delle Istituzioni e della comunità che ho avuto l’onore di servire, ho ritenuto doveroso rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. È stata un’esperienza intensa e significativa, vissuta con senso di responsabilità, passione e autentico spirito di servizio.”

Nel suo messaggio, Odierna ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai cittadini, ai colleghi consiglieri e all’Amministrazione Comunale, sottolineando il valore umano e istituzionale del percorso condiviso.

“Porto con me ogni confronto, ogni progetto, ogni sfida affrontata insieme. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione per il nostro territorio, portando la voce della nostra comunità anche in Regione Campania, con l’obiettivo di rafforzarne opportunità, sviluppo e rappresentanza.”

Le dimissioni sono state formalizzate nella giornata di oggi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e trasmesse agli organi competenti per i successivi adempimenti istituzionali.

Related Posts

Aprile 21, 2026

RAFFAELE AVETA (M5S): “PRESENTATA IN CONSIGLIO REGIONALE LEGGE PER LE AREE INTERNE”

Aprile 20, 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI RICORDA LE VITTIME DEL TERRORISMO

Aprile 17, 2026

RAFFAELE AVETA (M5S): “GRANDE SINERGIA CON GLI ASSESSORI ZABATTA E SERLUCA”