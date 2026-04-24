IL CONSIGLIERE REGIONALE ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE) SI DIMETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SARNO

Il Consigliere Comunale Sebastiano Odierna annuncia le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Sarno, a seguito della recente elezione al Consiglio Regionale della Campania.

Una scelta che nasce da un profondo senso delle Istituzioni e dalla volontà di onorare pienamente il nuovo mandato ricevuto.

“L’elezione al Consiglio Regionale – dice – rappresenta per me non solo un grande onore, ma soprattutto un impegno importante verso i cittadini. È una responsabilità che richiede dedizione totale, visione e presenza costante. Per questo motivo, nel rispetto delle Istituzioni e della comunità che ho avuto l’onore di servire, ho ritenuto doveroso rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. È stata un’esperienza intensa e significativa, vissuta con senso di responsabilità, passione e autentico spirito di servizio.”

Nel suo messaggio, Odierna ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai cittadini, ai colleghi consiglieri e all’Amministrazione Comunale, sottolineando il valore umano e istituzionale del percorso condiviso.

“Porto con me ogni confronto, ogni progetto, ogni sfida affrontata insieme. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione per il nostro territorio, portando la voce della nostra comunità anche in Regione Campania, con l’obiettivo di rafforzarne opportunità, sviluppo e rappresentanza.”

Le dimissioni sono state formalizzate nella giornata di oggi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e trasmesse agli organi competenti per i successivi adempimenti istituzionali.