CAMPAGNA, COMUNALI 2026. ADELE AMORUSO IN CAMPO CON 5 LISTE PER LA CORSA A PALAZZO DI CITTA’

Tutto è pronto per l’avvio della campagna elettorale che vedrà protagonista l’avvocata Adele Amoruso, candidata alla carica di Sindaco della città di Campagna. La nota professionista scende in campo con l’obiettivo di guidare la città, sostenuta da cinque liste civiche pronte a supportare il suo progetto politico e amministrativo.

A coordinare e sostenere l’organizzazione della campagna elettorale saranno due figure di rilievo della politica locale: il Presidente della Provincia facente funzione Giovanni Guzzo e il Sindaco di Olevano sul Tusciano nonché consigliere provinciale Michele Ciliberti. La loro presenza rappresenta un sostegno politico e organizzativo importante per la candidatura di Amoruso.

Il progetto politico che accompagnerà la corsa alla guida del Comune si fonda su quattro pilastri fondamentali: rinnovamento amministrativo, competenza nella gestione della macchina comunale, rafforzamento delle politiche sociali e attenzione concreta alle giovani generazioni. Un programma che punta a coniugare esperienza professionale e visione futura, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo della città e rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.

A sfidare Amoruso nella corsa alla fascia tricolore saranno il socialista Livio Moscato, assessore uscente dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Biagio Luongo, recentemente defenestrata, e l’ex esponente del Partito Democratico Pierfrancesco D’Ambrosio, anch’egli candidato alla guida della città.

Con l’avvio ufficiale della campagna elettorale si apre dunque una nuova fase per la vita politica di Campagna, che nelle prossime settimane vedrà confrontarsi programmi, idee e visioni diverse per il futuro della comunità. La competizione si preannuncia vivace e carica di aspettative, in un momento particolarmente delicato per il governo della città.