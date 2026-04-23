NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “AVANTI CON I LAVORI PER NUOVA SEDE SCUOLA”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di ricostruzione della scuola di Chivoli, finanziati dal PNRR.

Sono attualmente in fase di realizzazione le armature di fondazione del primo corpo di fabbrica, destinato alla mensa, mentre per il blocco scolastico sono già stati predisposti i pilastri ed è in corso la realizzazione del vano ascensore.

Il nuovo edificio, ad elevata efficienza energetica, si svilupperà su due piani fuori terra e ospiterà orti didattici, spazi per attività ludico-motorie e aree dedicate alla didattica all’aperto.

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