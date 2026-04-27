POLITICHE 2027, SONDAGGIO IXE’: CENTRO SINISTRA AVANTI MA CON VANNACCI CENTRO DESTRA E’ TESTA A TESTA

Fratelli d’Italia arretra e il Partito democratico avanza. Questa, al netto di ulteriori passi in avanti e di piccoli cedimenti, la fotografia scattata dal sondaggio del 27 aprile dell’Istituto Ixè. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispetto a febbraio perde lo 0,5% e si attesta al 28,4% dei potenziali consensi, i dem, invece, guadagnano in due mesi mezzo punto percentuale e sono dati al 23,4%. Bene anche il Movimento 5 stelle che, dal 12,7% di febbraio, è proiettato ora al 12,9%.

Forza Italia, dal canto suo, cede lo 0,5% e si attesta al 8,3%, mentre Alleanza verdi e sinistra, pur rimanendo davanti alla Lega, è il partito che perde di più e dal 7,6% arriva al 6,9%. Quanto al Carroccio perde ‘solo’ lo 0,2% in due mesi ed è proiettato al 6%, quasi il doppio di Futuro nazionale di Roberto Vannacci, che in due mesi è cresciuto dello 0,7% portandosi al 3,4%. Azione, ancora, guadagna lo 0,2% ed è data al 3,1%, Italia viva si prende lo 0,4% ed è al 2,5%, mentre sia +Europa, sia Noi moderati rimangono stabili rispettivamente all’1,5% e all’1%.

La coalizione progressista, quindi con tutti i partiti delle opposizioni tranne Azione, sono date al 47,2% dei potenziali consensi (in crescita dello 0,4%) mentre il centrodestra perde l’1,2% ed è data al 43,7%. Tra le due coalizioni, però, ci sarebbe un testa a testa se nel centrodestra si includessero i voti anche di Vannacci, facendo arrivare l’attuale maggioranza al 47,1% dei voti. L’affluenza, invece, si attesterebbe intorno al 54,6%.