UNISA. ACCORDO DIFARMA E CONSORZIO SOCIALE IRNO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E ISTITUZIONALE

Il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno ha approvato la stipula di un accordo di collaborazione scientifica e istituzionale con il Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, l’azienda speciale consortile che gestisce i servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni della Valle dell’Irno.

L’intesa nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra università e sistema dei servizi territoriali, promuovendo attività congiunte di ricerca, formazione e sperimentazione di modelli innovativi per il benessere delle comunità locali.

Responsabile scientifico dell’accordo per l’Ateneo è il Prorettore prof. Pietro Campiglia, mentre per il Consorzio Sociale Valle dell’Irno il coordinamento operativo sarà affidato al Direttore del Consorzio la dott.ssa Mariagrazia Sessa.

L’accordo, della durata di cinque anni, prevede la realizzazione di diverse linee di collaborazione, tra cui:

programmi di formazione e aggiornamento destinati a studenti universitari, neolaureati e operatori del settore socio-sanitario;

destinati a studenti universitari, neolaureati e operatori del settore socio-sanitario; attività di ricerca scientifica e applicata sui bisogni sociali e sanitari emergenti del territorio;

sui bisogni sociali e sanitari emergenti del territorio; iniziative di divulgazione scientifica e public engagement , finalizzate a rafforzare il rapporto tra università, istituzioni e comunità locali;

, finalizzate a rafforzare il rapporto tra università, istituzioni e comunità locali; sviluppo di progetti congiunti e partecipazione a bandi nazionali ed europei, con l’obiettivo di attrarre nuove risorse per la ricerca e l’innovazione sociale.

Per garantire il coordinamento delle attività sarà istituito un Comitato Congiunto di Indirizzo, composto da rappresentanti di entrambe le istituzioni, con il compito di definire le linee operative e monitorare lo sviluppo delle iniziative previste.

La collaborazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della cosiddetta terza missione universitaria, favorendo il trasferimento di conoscenze e competenze dal mondo accademico ai servizi territoriali e contribuendo allo sviluppo di modelli innovativi di integrazione tra ricerca scientifica, welfare e comunità.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di cooperazione tra università e istituzioni locali, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di formazione, ricerca e impatto sociale per il territorio della Valle dell’Irno e della provincia di Salerno.