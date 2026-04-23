PROVINCIA DI SALERNO. I CONSIGLIERI DI FDI SOMMA E DEL MASTRO PRESENTAZIONE MOZIONE SU OSPEDALE AGROPOLI

I consiglieri provinciali Antonio Somma, capogruppo, e Modesto Del Mastro, componenti del gruppo Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, hanno presentato una mozione indirizzata al presidente facente funzioni Giovanni Guzzo per chiedere la riattivazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli e il pieno rispetto della rete ospedaliera regionale e della normativa nazionale.

La mozione, che sarà discussa in Consiglio provinciale, richiama il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, evidenziando le criticità del territorio del Cilento, caratterizzato da condizioni geografiche e infrastrutturali che rendono difficoltoso l’accesso tempestivo ai servizi di emergenza-urgenza. In questo quadro, l’ospedale di Agropoli viene indicato come presidio strategico per un ampio bacino di utenza, che aumenta sensibilmente nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Secondo i consiglieri, la mancata attivazione del Pronto Soccorso determina una situazione di grave rischio per la sicurezza sanitaria dei cittadini, costretti a tempi di percorrenza non compatibili con la gestione delle patologie tempo-dipendenti. Il documento richiama inoltre il Decreto Ministeriale 70 del 2015, che definisce gli standard dell’assistenza ospedaliera e stabilisce l’obbligo di garantire un’organizzazione efficace della rete dell’emergenza, in particolare nelle aree disagiate.

“Non è più accettabile che un presidio previsto dalla programmazione sanitaria resti inattivo – dichiarano Somma e Del Mastro – la carenza di personale non può essere una giustificazione, ma deve essere affrontata con una gestione organizzativa adeguata e integrata tra le strutture sanitarie”.

Nel testo si sottolinea anche come l’uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario, avvenuta il 27 marzo 2026, abbia eliminato i vincoli straordinari che negli anni hanno inciso sulla programmazione. Una condizione che, secondo i proponenti, rende oggi non più rinviabile la piena attuazione della rete ospedaliera.

“Sussistono tutte le condizioni per procedere alla riattivazione del Pronto Soccorso – aggiungono i due consiglieri – eventuali ritardi risultano ingiustificati e incidono direttamente sul diritto alla salute dei cittadini del Cilento e dell’intera area a sud della provincia”.

Attraverso la mozione, Somma e Del Mastro sollecitano un intervento deciso da parte della Provincia di Salerno, chiamata a farsi promotrice di un confronto immediato con la Regione Campania e l’Asl Salerno, con l’obiettivo di definire tempi certi per la riapertura e un percorso organizzativo chiaro ed efficace.

“È necessario un impegno concreto e immediato da parte di tutte le istituzioni coinvolte – concludono – per restituire al territorio un servizio essenziale e garantire pienamente il diritto alla salute dei cittadini”.