FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “OK A CONSULTA PER MOBILITA’, ATTENZIONE AD AREE INTERNE E MONTANE”

“Accogliamo con favore l’istituzione della Consulta regionale per la mobilità e i trasporti. È una scelta importante e strategica, per la quale rivolgiamo un sentito apprezzamento al Vicepresidente e Assessore Mario Casillo e al Presidente Roberto Fico”. Cosi Francesco Morra, presidente Anci Campania, intervenendo alla prima riunione della Consulta regionale per la mobilità.

“La Consulta – ha detto – rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare un metodo basato su ascolto, programmazione e coprogettazione, coinvolgendo i territori e gli enti locali nella definizione delle politiche di mobilità. Per ANCI Campania è centrale il tema delle aree interne e delle comunità montane: serve un lavoro condiviso per contrastare lo spopolamento e garantire servizi adeguati, a partire proprio dal sistema dei trasporti”.

“È evidente che i giovani restano nei territori solo se il sistema funziona: mobilità efficiente significa opportunità, accesso ai servizi, qualità della vita. Per questo ribadiamo la nostra piena disponibilità a dare un contributo concreto e a stare al fianco della Regione nella fase di programmazione. Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi interventi, in particolare su viabilità rurale e trasporto, con attenzione anche agli studenti. Altro -ha aggiunto – ancora bisogna fare.

In particolare, sul tema del trasporto scolastico, pur non essendo al centro della discussione e delle competenze dirette dalla Consula, è necessario affrontare questioni cruciali come: l’incremento dei mezzi e dei pulmini disponibili e il crescente impatto dei costi legati a carburante ed energia”.

“ANCI Campania sarà parte attiva di questo percorso, con spirito di collaborazione istituzionale e con l’obiettivo di costruire soluzioni concrete e sostenibili per i territori” ha concluso.

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