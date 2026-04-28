SALERNO, COMUNALI 2026. MARENGHI SOPRALLUOGO AL PATTINODROMO PER LANCIARE PIANO DI RIQUALIFICAZIONE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Il candidato sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi – sostenuto dalle quattro liste Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno), Noi Moderati e Forza Italia -, effettuerà nella giornata di domani, 29 aprile 2026, alle ore 17:00, un sopralluogo presso l’area del pattinodromo comunale “Tullio D’Aragona” di Salerno, lato ingresso, dove illustrerà alla cittadinanza e agli organi di informazione la propria proposta di rinnovamento e riqualificazione dell’intera area.
Il sopralluogo rappresenterà un momento di ascolto e confronto diretto con i cittadini, nel segno di un programma amministrativo orientato alla concretezza e alla rigenerazione reale degli spazi urbani.

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