NOCERA INFERIORE. DAL 30 APRILE AL 1 MAGGIO: DUE GIORNATE DEDICATE AL LAVORO

Il Comune di Nocera Inferiore, guidato dal Sindaco Paolo De Maio, dedica due intere giornate al mondo del lavoro. Dal 30 Aprile al 1 Maggio il centro dell’Agro ospiterà diversi eventi per celebrare la Festa del Lavoro.
Due giornate dedicate al lavoro, al confronto e alla comunità.
30 APRILE 2026 Ore 10:00 – 12:00
Visite guidate delle scuole superiori con il Consorzio Imprese Fosso Imperatore presso le aziende dell’area industriale.
Ore 12:00
Incontro con rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese, delle scuole e istituzioni
1° MAGGIO 2026
Ore 9:30 Corteo dei sindacati da Piazza Diaz
Ore 12:00 Interventi dei rappresentanti dei lavoratori CGIL, CISL, UIL
Conclusioni della Segreteria Nazionale CGIL
Ore 21:00 – Piazza Diaz Concerto di Enrico Ruggeri
Un programma ricco di iniziative per celebrare il valore del lavoro, coinvolgere i giovani e vivere insieme momenti di partecipazione e condivisione.