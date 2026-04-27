NOCERA INFERIORE. DAL 30 APRILE AL 1 MAGGIO: DUE GIORNATE DEDICATE AL LAVORO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Il Comune di Nocera Inferiore, guidato dal Sindaco Paolo De Maio, dedica due intere giornate al mondo del lavoro. Dal 30 Aprile al 1 Maggio il centro dell’Agro ospiterà diversi eventi per celebrare la Festa del Lavoro.

Due giornate dedicate al lavoro, al confronto e alla comunità.
30 APRILE 2026 Ore 10:00 – 12:00
Visite guidate delle scuole superiori con il Consorzio Imprese Fosso Imperatore presso le aziende dell’area industriale.
Ore 12:00
Incontro con rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese, delle scuole e istituzioni

1° MAGGIO 2026
Ore 9:30 Corteo dei sindacati da Piazza Diaz
Ore 12:00 Interventi dei rappresentanti dei lavoratori CGIL, CISL, UIL
Conclusioni della Segreteria Nazionale CGIL

Ore 21:00 – Piazza Diaz Concerto di Enrico Ruggeri

Un programma ricco di iniziative per celebrare il valore del lavoro, coinvolgere i giovani e vivere insieme momenti di partecipazione e condivisione.

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