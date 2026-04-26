CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. ARMANDO LAMBERTI: “NESSUN PROBLEMA, MIA CANDIDATURA AMMESSA”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Il professore universitario Armando Lamberti, candidato a Sindaco alle Comunali di Cava de’ Tirreni, con la lista “Cava di Appartiene”, in mattinata, nel corso di un’intervista realizzata in piazza, ha rassicurato tutti sulla sua partecipazione alle elezioni del 24 e 25 Maggio. “Nessun problema”, ha sottolineato Lamberti, “la mia candidatura, dopo una prudente valutazione della documentazione, è stata ammessa regolarmente dalla Commissione Comunale. E da oggi possiamo illustrare il nostro programma a tutta la comunità di Cava de’ Tirreni, partendo dal nostro progetto di candidare la nostra città a Capitale Italiana della Cultura.”

Related Posts

Aprile 26, 2026

CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. RAFFAELE GIORDANO: “NOSTRA PROPOSTA POLITICA E’ CREDIBILE”

Aprile 26, 2026

GUARDIA SANFRAMONDI. FIORENZA CENICCOLA CANDIDATA NELLA LISTA DI RAFFAELE DI LONARDO

Aprile 26, 2026

PIERRO GROUP APPROVA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’