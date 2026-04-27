SALERNO. MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI): “POLITICHE SOCIALI, NESSUNO RIMANGA INDIETRO”

Il candidato al Consiglio Comunale di Salerno, Marco Mazzeo, nella lista “Salerno per i Giovani”, a sostegno del candidato Sindaco Vincenzo De Luca, sta continuando ad illustrare le linee principali del programma politico.

“Le Politiche Sociali sono assolutamente fondamentali – dichiara Marco Mazzeo – Non possiamo permetterci distrazioni. Il mio impegno è quello di recepire maggiori fondi per non lasciare nessuno indietro.

Ci sono anziani, persone con disabilità: nessuno deve restare inascoltato e sentirsi abbandonato. Ancora tante famiglie, poi, non riescono a guardare con serenità il proprio futuro e, purtroppo, non arrivano a fine mese per il carovita. Il mio impegno sarà costante per contribuire a sollevare le tante persone che si sentono abbandonati dalla pubblica amministrazione”.