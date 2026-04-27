GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “SODDISFATTO PER RIPRISTINO LINEA COSTA D’AMALFI-UNISA DA PARTE DI SITA”

“Sono molto soddisfatto per la tempestiva attivazione della linea della Sita, tra la Costiera Amalfitana e l’Università degli Studi di Fisciano, che fa seguito al tavolo di confronto tenuto, su mia iniziativa, circa dieci giorni fa, con il Vice presidente ed Assessore ai Trasporti Mario Casillo, al quale va il plauso di aver tenuto fede all’impegno preso e di averlo concretizzato in tempi rapidissimi”.

E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

“Sita Sud ha, infatti, annunciato l’attivazione, in via sperimentale, dei collegamenti diretti mediante trasporto su gomma, dal 4 maggio prossimo, nei giorni feriali, tra Amalfi ed i plessi universitari di Fisciano e Lancusi, così garantendo un servizio di grandissima importanza per gli studenti ed i lavoratori dei Comuni della costiera amalfitana che, con questa linea, potranno raggiungere l’Università direttamente, senza doversi recare prima a Salerno per poi proseguire con un altro autobus”, sottolinea Fabbricatore.

“E’ un risultato fondamentale ed importantissimo – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia -, frutto di un percorso risolutivo e concreto attuato nella piena collaborazione istituzionale e politica a beneficio dei cittadini e dei nostri territori. L’auspicio – conclude Fabbricatore – è che la linea diventi, di seguito, definitiva e che venga anche potenziata al fine di migliorare sempre di più i collegamenti con le strutture universitarie”.