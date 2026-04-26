GIORGIA MELONI: “CON IL GOVERNO ANDREMO AVANTI FINO ALL’ULTIMO GIORNO LEGISLATURA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Avanti fino all’ultimo giorno di legislatura, non faremo misure acchiappavoti. L’opposizione? Canta Bella ciao e non coglie la nostra mano”. Lo dice Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Giornale.

“Andremo avanti con determinazione fino all’utimo giorno di legislatura, mettendo a terro quel programma per il quale gli italiani ci hanno votato. Non ci saranno misura acchiappavati – aggiunge – che andrebbero sola a pesare sulle generazioni future. Abbiamo dimostrato fin qui che non ci interessa il facile consenso, ma rendere l’Italia più moderna, efficiente e competitiva. Continueremo con serietà il nostro lavoro, nonostante una congiuntura sfavorevole, segnata da conflitti e incertezza sui mercati con una geografia mondiale in costante evoluzione”.

Parlando del rapporto con l’opposizione, la sorella della presidente del Consiglio spiega che “questo governo e la stessa Giorgia Meloni ha più volte teso la mano” negli ultimi tra anni, “soprattutto su temi di natura sociale ed etica. Anche quando si è trattato di scrivere leggi di grande rilievo per la sicurezza e la giustizia. Un’apertura che le opposizioni non hanno quasi mai colto, preferendo arroccarsi su posizioni ideologiche talvolta anche anacronistiche e fuori contesto. Ne hanno dato un esempio i parlamentari che si sono messi a cantare Bella ciao durante il dibattito sul decreto Sicurezza”. “Ormai per la sinistra la bandiera dell’antifascismo è diventata la come la coperta di Linus. Certi personaggi ci si rifugiano dentro ogni volta che non trovano argomenti sensati per fare opposizione”, conclude Arianna Meloni.

Related Posts

Aprile 25, 2026

AVELLINO, COMUNALI 2026. TRE CANDIDATI SINDACO IN CORSA: LAURA NARGI, NELLO PIZZA E GIANLUCA FESTA

Aprile 25, 2026

GIUSEPPE CONTE A NAPOLI PER IL 25 APRILE: “FESTA DIVISIVA PER CHI NON RICONOSCE VALORI CONVIVENZA DEMOCRATICA”

Aprile 25, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. OTTO CANDIDATI SINDACO PER LE ELEZIONI DEL 25 E 25 MAGGIO