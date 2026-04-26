GIORGIA MELONI: “CON IL GOVERNO ANDREMO AVANTI FINO ALL’ULTIMO GIORNO LEGISLATURA”

“Avanti fino all’ultimo giorno di legislatura, non faremo misure acchiappavoti. L’opposizione? Canta Bella ciao e non coglie la nostra mano”. Lo dice Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Giornale.

“Andremo avanti con determinazione fino all’utimo giorno di legislatura, mettendo a terro quel programma per il quale gli italiani ci hanno votato. Non ci saranno misura acchiappavati – aggiunge – che andrebbero sola a pesare sulle generazioni future. Abbiamo dimostrato fin qui che non ci interessa il facile consenso, ma rendere l’Italia più moderna, efficiente e competitiva. Continueremo con serietà il nostro lavoro, nonostante una congiuntura sfavorevole, segnata da conflitti e incertezza sui mercati con una geografia mondiale in costante evoluzione”.

Parlando del rapporto con l’opposizione, la sorella della presidente del Consiglio spiega che “questo governo e la stessa Giorgia Meloni ha più volte teso la mano” negli ultimi tra anni, “soprattutto su temi di natura sociale ed etica. Anche quando si è trattato di scrivere leggi di grande rilievo per la sicurezza e la giustizia. Un’apertura che le opposizioni non hanno quasi mai colto, preferendo arroccarsi su posizioni ideologiche talvolta anche anacronistiche e fuori contesto. Ne hanno dato un esempio i parlamentari che si sono messi a cantare Bella ciao durante il dibattito sul decreto Sicurezza”. “Ormai per la sinistra la bandiera dell’antifascismo è diventata la come la coperta di Linus. Certi personaggi ci si rifugiano dentro ogni volta che non trovano argomenti sensati per fare opposizione”, conclude Arianna Meloni.