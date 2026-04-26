ETTORE ROSATO A SALERNO PER SOSTENERE I CANDIDATI DELLA LISTA OLTRE-AZIONE

Armando Zambrano, che guida la proposta di una Salerno moderna, condivisa e partecipata con la presenza in città del vicegretario naz ionale di Azione Ettore Rosato. Insieme all’on. Antonio D’Alessio, al segretario provinciale Rosario Pacifico, e a tutti i candidati della lista ‘Oltre in Azione’, è stata presentata una squadra unita e coesa a sostegno della sua candidatura. Azione Salerno conferma il proprio pieno sostegno al candidato sindacoArmando Zambrano, che guida la proposta di una Salerno moderna, condivisa e partecipata con la presenza in città del vicegretario nazionale di AzioneEttore Rosato. Insieme all’on. Antonio D’Alessio, al segretario provinciale Rosario Pacifico, e a tutti i candidati della lista ‘Oltre in Azione’, è stata presentata una squadra unita e coesa a sostegno della sua candidatura.

La scelta di Azione si fonda sul programma di Zambrano, centrato su governance condivisa, trasparenza, conti in ordine, meno burocrazia, riordino della mobilità, rilancio del porto e del turismo, tutela dell’ambiente e dell’identità cittadina. Azione punta a una città più vivibile, sicura, intelligente e aperta ai cittadini, con attenzione alle famiglie, ai giovani, ai servizi, al territorio.

Azione Salerno sceglie il rinnovamento fatto di idee, competenza e partecipazione vera.

Con l’occasione, il vicesegretario Ettore Rosato ha anche presenziato all’inaugurazione del comitato cittadino di Pagani in Azione che ha nominato il giovane Carmine Desiderio segretario cittadino.

Azione cresce in tutta la provincia.