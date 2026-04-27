SALERNO. VANIA ROCCO FERRAIOLO (AVANTI PSI): “RIPRISTINARE IL SERVIZIO DEI NONNI VIGILI DINANZI ALLE SCUOLE”

“Ripristinare il servizio, tanto caro ai Salernitani, del Nonno Vigile dinanzi alle nostre scuole”. E’ questo uno dei principali obiettivi di Vania Rocco Ferraiolo, candidata con la lista Avanti Psi alle prossime comunali di Salerno, nella coalizione di Vincenzo De Luca.

“Da madre e da cittadina”, sottolinea Vania Rocco Ferraiolo, “credo che avere dinanzi alle nostre scuole, negli orari di ingresso e di uscita dei bambini, la rassicurante presenza di un Nonno, possa essere un elemento utile al miglioramento della sicurezza, consentendo anche a qualche pattuglia della Polizia Municipale di essere liberata da questo compito. Senza dimenticare la funzione sociale di un tale servizio che consente ai nostri anziani, che sono patrimonio della comunità, di continuare ad essere utili, in un contesto dove si è perso il rapporto tra i piccoli ed i meno giovani. Mi faccio portavoce, con questa proposta, di tante famiglie salernitane che, ogni giorno, frequentano le scuole della nostra città”