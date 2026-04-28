SALERNO. MAZZEI (SALERNO PER I GIOVANI): “IL MIO IMPEGNO PER IL COMUNE COME UNA CASA DI VETRO”

“Il mio impegno per una CASA DI VETRO, per un Comune accessibile a tutti”, dichiara Marco Mazzeo, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista Salerno per i Giovani con Vincenzo De Luca Sindaco.

“Ieri, presso l’Aula Magna della Cittadella Giudiziaria di Salerno, ho incontrato Raffaele Cantone, nuovo Procuratore della Repubblica di Salerno, nominato lo scorso 25 marzo, all’unanimità, dal Csm – ha proseguito Marco Mazzeo – Ex Procuratore di Perugia e già Presidente dell’ANAC, Cantone è un Magistrato esperto, noto per la lotta alla camorra e la gestione di indagini complesse.

La legalità è fondamentale.

Il Comune di Salerno dovrà essere una casa di vetro”.