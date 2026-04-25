SALERNO, COMUNALI 2026. GABRIELE CASABURI: “LIBERTA’ NON E’ SOLO QUELLA DEL 25 APRILE”

“La libertà non è soltanto quella che si celebra ogni anno il 25 aprile, ma è quella che si vive ogni giorno.

È la libertà di abitare in una città pulita, sicura, meritocratica; una città che offra opportunità reali e uguali per tutti, non solo per i soliti noti.”

Lo scrive Gabriele Casaburi, candidato al Consiglio Comunale di Salerno con la lista di Forza Italia.

È la libertà di credere nel futuro dei propri figli, senza essere costretti a vederli andare via per costruirsi altrove ciò che qui dovrebbe essere possibile.

Questo principio va custodito con responsabilità e rispetto, come un atto d’amore verso chi ha lottato per consegnarcelo. E si difende, prima di tutto, attraverso un voto libero, consapevole, scevro da interessi personali e, ancor peggio, da ricatti.