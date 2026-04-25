GIUSEPPE CONTE A NAPOLI PER IL 25 APRILE: “FESTA DIVISIVA PER CHI NON RICONOSCE VALORI CONVIVENZA DEMOCRATICA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Il 25 aprile è una festa divisiva per chi non vuole riconoscere i valori della convivenza democratica, la liberazione dalla opaca schiavitù repressiva nazifascista, ma non c’è possibilità di dividersi sul fatto che abbracciamo i valori della convivenza democratica e della nostra Costituzione. La Costituzione è chiaramente antifascista”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Napoli a margine delle celebrazioni per l’anniversario del 25 aprile con la commemorazione del monumento a Salvo D’Acquisto.

“Oggi celebriamo e onoriamo l’Italia della convivenza democratica, l’Italia antifascista, l’Italia della Repubblica cosituzionale. Siamo qui perché Napoli ha offerto una testimonianza incredibile, premiata anche con la medaglia d’oro al valor militare, perché in quattro giornate questo popolo senza l’aiuto degli Alleati è stata la prima città in Italia a liberarsi, una delle primissime in Europa. Celebriamo il 25 aprile qui perché è la festa di tutti coloro che si riconoscono nell’Italia costituzionale, democratica e antifascista”, ha spiegato Conte.

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