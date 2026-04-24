REGIONE CAMPANIA. IL PRESIDENTE FICO: “ALTRI 98 MILIONI PER IL PERSONALE SANITA’ RETE TERRITORIALE”

Dalla Giunta Regionale della Campania arriva un altro importante provvedimento per rafforzare il sistema sanitario regionale: ad annunciarlo è il Presidente Roberto Fico.

Stiamo lavorando con attenzione sulla sanità in Campania. E poco fa abbiamo deciso di impegnare 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario con l’obiettivo di rafforzare la rete della sanità territoriale.

Per permettere alle Case della Comunità, agli Ospedali di Comunità, alle Centrali Operative Territoriali e alle Unità di Continuità Assistenziale di offrire servizi sanitari sempre più capillari in linea con gli obiettivi del PNRR.

Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma andiamo avanti con determinazione per costruire una Regione più giusta e che sappia dare risposte ai cittadini campani.