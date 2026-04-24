SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DI OLTRE NELLA COALIZIONE DI ARMANDO ZAMBRANO SINDACO

Presentata la lista di Oltre, una delle tre compagini che fanno parte della coalizione di Armando Zambrano. Ecco tutti i nomi
Donato Pessolano
Corrado Naddeo
Pietro Damiano Stasi
Giuseppe Ventura
Antonella Ambruso
Matteo Avella
Giovanna Barbato
Aurelio Barela
Annaluisa Buongiorno
Pierre De Filippo
Maria Rosaria Di Pace
Emilia Forlani
Lucia Guerrazzi
Filomena Iannella
Paolo Intennimeo
Fabio Milito Pagliara
Benedetta Moscariello
Angela Sabatino
Federica Saggese
Giuseppina Signorino
Marco Spagnulo
Serena Martilotta
Michelangelo Germano
Fulvia Fulco
Gerarda Barrella
Veronica Abbate
Ciro Buglione