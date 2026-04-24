SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DI FORZA ITALIA CON GHERARDO MARENGHI SINDACO

Presentata la lista di Forza Italia, a Salerno, nella coalizione che sostiene la candidatura di Gherardo Marenghi Sindaco. Ecco tutti i nomi.
Monica Alfani
Michela Barrella
Rosario Capuano
Daniele Caroccia
Gabriele Casaburi
Giovanni Castellana (detto Gianni)
Michela Caturano
Massimo De Fazio
Salvatore De Lucia
Angela De Sio
Lorenzo Di Donato
Luca Esposito
Alain Fortunati
Leonardo Gallo
Maria Rosaria Giordano
Stefania Grisi
Davide Guarini
Elena Lanzetta
Vincenzo Mariano Maddaloni
Sarel Malan (detto Sarel)
Mariarosaria Manente
Martina Manzo
Annachiara Memoli
Antonio Mirra
Michele Passaro
Antonio Pastore (detto Tonino)
Ruta Peluso
Gerardo Postiglione
Ersilio Rega
Vincenzo Risi
Clarissa Stiglich