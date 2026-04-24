SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DI FORZA ITALIA CON GHERARDO MARENGHI SINDACO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Presentata la lista di Forza Italia, a Salerno, nella coalizione che sostiene la candidatura di Gherardo Marenghi Sindaco. Ecco tutti i nomi.

Monica Alfani

Michela Barrella

Rosario Capuano

Daniele Caroccia

Gabriele Casaburi

Giovanni Castellana (detto Gianni)

Michela Caturano

Massimo De Fazio

Salvatore De Lucia

Angela De Sio

Lorenzo Di Donato

Luca Esposito

Alain Fortunati

Leonardo Gallo

Maria Rosaria Giordano

Stefania Grisi

Davide Guarini

Elena Lanzetta

Vincenzo Mariano Maddaloni

Sarel Malan (detto Sarel)

Mariarosaria Manente

Martina Manzo

Annachiara Memoli

Antonio Mirra

Michele Passaro

Antonio Pastore (detto Tonino)

Ruta Peluso

Gerardo Postiglione

Ersilio Rega

Vincenzo Risi

Clarissa Stiglich

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