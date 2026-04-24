SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA CON GHERARDO MARENGHI SINDACO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Depositata, al Comune di Salerno, la lista di Fratelli d’Italia, nella coalizione a sostegno della candidatura a Sindaco di Gherardo Marenghi. Ecco tutti i nomi.

Ciro Giordano

Alfonso Amaturo

Carmela Apicella

Pietro Arciello

Alessandro Barra

Marta Benesova

Antonio Caldarese

Serena Cammareri

Antonio D’Amato

Maria Luisa De Nigris

Monica Esposito

Alfonso Falcone

Michele Falcone

Mariamaddalena Gaeta

Gabriella Giardella

Rossella Gregorio

Giuseppe Grieco

Vincenzo Guglielmelli

Marina Manconi

Daniela Mellone

Maurizio Ottone

Alexander Ugo Pisapia

Antonio Polverino

Olivia Pontone

Marco Rampolla

Gilda Timpanaro

Ersilia Trotta

Paolo Verace

Alessandra Vicinanza

Mauro Viscido

Matilde Vitale

Pietro Vuolo

 

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