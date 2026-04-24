SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA CON GHERARDO MARENGHI SINDACO

Depositata, al Comune di Salerno, la lista di Fratelli d’Italia, nella coalizione a sostegno della candidatura a Sindaco di Gherardo Marenghi. Ecco tutti i nomi.
Ciro Giordano
Alfonso Amaturo
Carmela Apicella
Pietro Arciello
Alessandro Barra
Marta Benesova
Antonio Caldarese
Serena Cammareri
Antonio D’Amato
Maria Luisa De Nigris
Monica Esposito
Alfonso Falcone
Michele Falcone
Mariamaddalena Gaeta
Gabriella Giardella
Rossella Gregorio
Giuseppe Grieco
Vincenzo Guglielmelli
Marina Manconi
Daniela Mellone
Maurizio Ottone
Alexander Ugo Pisapia
Antonio Polverino
Olivia Pontone
Marco Rampolla
Gilda Timpanaro
Ersilia Trotta
Paolo Verace
Alessandra Vicinanza
Mauro Viscido
Matilde Vitale
Pietro Vuolo