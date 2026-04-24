SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO TUTTE LE LISTE IN CAMPO PER SOSTENERE FRANCO MASSIMO LANOCITA

Depositata la candidatura a Sindaco di Salerno di Franco Massimo Lanocita, sostenuto da AVS, Movimento 5 Stelle e dalla Civica Lanoita Sindaco. Ecco tutti i nomi.
Lista AVS (Alleanza Verdi e Sinsitra)
- Gabriella Ferrara
- Eugenio Gammaldi
- Antonella Amorosi
- Gennaro Avella detto Rino
- Vincenzo Benincasa
- Giulia Bisogno
- Vincenza Braca
- Mauro Croce
- Massimo De Crescenzo
- Lorenzo De Girolamo Del Mauro
- Alessio Della Medaglia
- Gianluca De Martino
- Antonio De Prisco
- Valeria De Rosa
- Carlo Falivene
- Vito Favara
- Gianluca Ferrigno
- Alfredo Garofalo
- Gianrico Iuliano
- Alessio Lembo
- Fortuna Liccione detta Tina
- Maria Magliano
- Giuseppe Mariconda
- Carmela Marziale
- Mirella Milite
- Annamaria Naddeo
- Luigi Pappalardo
- Sergio Passannanti
- Beatrice Rago
- Monica Ricciardi
- Francesco Ruggiero
- Anna Santimone
LISTA MOVIMENTO 5 STELLE
|1
|CLAUDIO
|RUSSOLILLO
|2
|FEDERICA
|DI MARTINO
|3
|ALBERTO
|DI LORENZO
|4
|CHIARA
|CRISCUOLO
|5
|LORENZO
|FORTE
|6
|MELANIA
|IZZO
|7
|CLAUDIO
|D’ELIA
|8
|ALESSIA
|FERNICOLA
|9
|GIOVANNI
|COSENZA DE LAURO
|10
|ALESSANDRA
|PAGLIUCA
|11
|ELIO
|SPARANO
|12
|ANNA
|SCHETTINI
|13
|ANTONIO
|DI NAPOLI
|14
|ALESSANDRA
|PETROSINO
|15
|VINCENZO
|GALLO
|16
|STEFANIA
|UGATTI
|17
|FLAVIO
|SESSA
|18
|NADIA
|BASSANO
|19
|MARIO
|POTOLICCHIO
|20
|ANNA
|AVAGLIANO
|21
|REMO
|DELLA CORTE
|22
|PASQUALINA
|ARGENTINO
|23
|ELEONORA
|DE VITIIS
|24
|LUIGI (DETTO GIGI)
|GALDI D’ARAGONA
(DETTO GALDI)
|25
|LAURA
|MARINO
|26
|AMERICO
|MELFI
|27
|GIUSEPPE
|GRANOZIO
|28
|FRANCESCO
|MARTINES
|29
|ANGELO
|DI ZENZO
|30
|ELIO
|FERRANTE
|31
|FRANCESCO
|MIGLIARO
|32
|ORNELLA
|PARISI
LISTA LANOCITA SINDACO SALERNO DEMOCRATICA
|1
|SARA
|PETRONE
|2
|ADALGISO (DETTO GISO)
|AMENDOLA
|3
|MARIO
|AVOSSA
|4
|VINCENZO
|CONTE
|5
|MARIA
|CORALLUZZO
|6
|GEA
|D’AMATO
|7
|PIETRO
|DE LISI
|8
|RAFFAELE
|DI GIUDA
|9
|CARLO
|DI SOMMA
|10
|DANIELA
|FILARDI
|11
|GIOVANNI
|FILOSA
|12
|MATTEO
|GALILEO
|13
|FIORANTONIO
|GIORDANO
|14
|GIUSEPPE
|GRAMAZIO
|15
|ACHILLE
|GUGLIELMI
|16
|ANTONIO
|LEONE
|17
|LUCIA
|LIETO
|18
|PATRIZIA
|LONGO
|19
|GIANFRANCESCO
(DETTO GIANFRANCO)
|PEROTTI
|20
|ILARIA
|PISCOPO
|21
|ALESSANDRO
|QUARANTA
|22
|DANIELA
|ROMAGNUOLO
|23
|ANNA
|SAVIELLO
|24
|VITTORIO
|SANTOMAURO
|25
|SIMONA LIBERA
|SCOCOZZA
|26
|GIUSEPPINA (DETTA PINA)
|STRADA
|27
|QUIRINO
|TEDESCO
|28
|MARA
|VERRENGIA