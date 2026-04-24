SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO TUTTE LE LISTE IN CAMPO PER SOSTENERE FRANCO MASSIMO LANOCITA

Depositata la candidatura a Sindaco di Salerno di Franco Massimo Lanocita, sostenuto da AVS, Movimento 5 Stelle e dalla Civica Lanoita Sindaco. Ecco tutti i nomi.

Lista AVS (Alleanza Verdi e Sinsitra)

 

  1. Gabriella Ferrara
  2. Eugenio Gammaldi
  3. Antonella Amorosi
  4. Gennaro Avella detto Rino
  5. Vincenzo Benincasa
  6. Giulia Bisogno
  7. Vincenza Braca
  8. Mauro Croce
  9. Massimo De Crescenzo
  10. Lorenzo De Girolamo Del Mauro
  11. Alessio Della Medaglia
  12. Gianluca De Martino
  13. Antonio De Prisco
  14. Valeria De Rosa
  15. Carlo Falivene
  16. Vito Favara
  17. Gianluca Ferrigno
  18. Alfredo Garofalo
  19. Gianrico Iuliano
  20. Alessio Lembo
  21. Fortuna Liccione detta Tina
  22. Maria Magliano
  23. Giuseppe Mariconda
  24. Carmela Marziale
  25. Mirella Milite
  26. Annamaria Naddeo
  27. Luigi Pappalardo
  28. Sergio Passannanti
  29. Beatrice Rago
  30. Monica Ricciardi
  31. Francesco Ruggiero
  32. Anna Santimone

 

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

1 CLAUDIO RUSSOLILLO
2 FEDERICA DI MARTINO
3 ALBERTO DI LORENZO
4 CHIARA CRISCUOLO
5 LORENZO FORTE
6 MELANIA IZZO
7 CLAUDIO D’ELIA
8 ALESSIA FERNICOLA
9 GIOVANNI COSENZA DE LAURO
10 ALESSANDRA PAGLIUCA
11 ELIO SPARANO
12 ANNA SCHETTINI
13 ANTONIO DI NAPOLI
14 ALESSANDRA PETROSINO
15 VINCENZO GALLO
16 STEFANIA UGATTI
17 FLAVIO SESSA
18 NADIA BASSANO
19 MARIO POTOLICCHIO
20 ANNA AVAGLIANO
21 REMO DELLA CORTE
22 PASQUALINA ARGENTINO
23 ELEONORA DE VITIIS
24 LUIGI (DETTO GIGI) GALDI D’ARAGONA

(DETTO GALDI)
25 LAURA MARINO
26 AMERICO MELFI
27 GIUSEPPE GRANOZIO
28 FRANCESCO MARTINES
29 ANGELO DI ZENZO
30 ELIO FERRANTE
31 FRANCESCO MIGLIARO
32 ORNELLA PARISI

LISTA  LANOCITA SINDACO SALERNO DEMOCRATICA

 

1 SARA PETRONE
2 ADALGISO (DETTO GISO) AMENDOLA
3 MARIO AVOSSA
4 VINCENZO CONTE
5 MARIA CORALLUZZO
6 GEA D’AMATO
7 PIETRO DE LISI
8 RAFFAELE DI GIUDA
9 CARLO DI SOMMA
10 DANIELA FILARDI
11 GIOVANNI FILOSA
12 MATTEO GALILEO
13 FIORANTONIO GIORDANO
14 GIUSEPPE GRAMAZIO
15 ACHILLE GUGLIELMI
16 ANTONIO LEONE
17 LUCIA LIETO
18 PATRIZIA LONGO
19 GIANFRANCESCO

(DETTO GIANFRANCO)

 PEROTTI
20 ILARIA PISCOPO
21 ALESSANDRO QUARANTA
22 DANIELA ROMAGNUOLO
23 ANNA SAVIELLO
24 VITTORIO SANTOMAURO
25 SIMONA LIBERA SCOCOZZA
26 GIUSEPPINA (DETTA PINA) STRADA
27 QUIRINO TEDESCO
28 MARA VERRENGIA

 

