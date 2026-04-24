SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “GRAZIE A COMMISSARIO PER PROVVEDIMENTO SU ROTTAMAZIONE TRIBUTI”

Roberto Celano, Segretario Provinciale e Consigliere Regionale di Forza Italia, esprime un sentito ringraziamento al Commissario Prefettizio del Comune di Salerno, dott. Vincenzo Panico, per aver accolto l’istanza avanzata in più occasioni e per aver disposto l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”.

Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza sociale ed economica, che consentirà anche ai cittadini salernitani – in particolare alle famiglie e alle attività che versano in condizioni di maggiore difficoltà – di regolarizzare la propria posizione debitoria con il fisco, beneficiando di condizioni più sostenibili e favorevoli.

La scelta adottata rappresenta un atto di responsabilità e di attenzione verso il territorio, capace di coniugare equità e pragmatismo. Essa, infatti, oltre ad offrire un concreto sostegno ai contribuenti, produce effetti positivi anche per l’Ente, favorendo il recupero di risorse altrimenti difficilmente esigibili e contribuendo al miglioramento della capacità di riscossione.

L’adesione alla misura costituisce, dunque, un’opportunità importante sia per i cittadini che per l’amministrazione, in un’ottica di maggiore efficienza e di rilancio del rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.

Roberto Celano

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