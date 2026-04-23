SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA CRISTIANI DEMOCRATICI IN CAMPO CON VINCENZO DE LUCA

Ecco la lista Cristiani Democratici, in campo nella coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco di Vincenzo De Luca.
Alberico Giuseppe
Beneduce Giovanni
Caracciuolo Immacolata
Cerrato Anna Maria
Giovanni D’Avenia
De Ferrante Maurizio
Della Rocca Carmela
Di Ruocco Giacomo
Falcone Gaetana
Ferrigno Raffaele
Figliolia Barbara
Forni Clemente
Graziano Vincenzo
Grimaldi Anna Rita
Longo Raffaele
Mancuso Fiorenza
Vincenzo Mastrangelo
Mastrolia Antonio
Napoli Sonia
Neri Maria Antonia
Pappalardo Patrizia
Perez Garay
Petrosino Ivan
Pisapia Vincenzo
Ricciardi Stefania
Rizzo Rosita
Romano Rita
Santoro Maurizio
Scalea Clorinda
Spisso Teresa
Vigorita Silvio
Zitarosa Giuseppe