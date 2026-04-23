SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA CRISTIANI DEMOCRATICI IN CAMPO CON VINCENZO DE LUCA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Ecco la lista Cristiani Democratici, in campo nella coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco di Vincenzo De Luca.

Alberico Giuseppe

Beneduce Giovanni

Caracciuolo Immacolata

Cerrato Anna Maria

Giovanni D’Avenia

De Ferrante Maurizio

Della Rocca Carmela

Di Ruocco Giacomo

Falcone Gaetana

Ferrigno Raffaele

Figliolia Barbara

Forni Clemente

Graziano Vincenzo

Grimaldi Anna Rita

Longo Raffaele

Mancuso Fiorenza

Vincenzo Mastrangelo

Mastrolia Antonio

Napoli Sonia

Neri Maria Antonia

Pappalardo Patrizia

Perez Garay

Petrosino Ivan

Pisapia Vincenzo

Ricciardi Stefania

Rizzo Rosita

Romano Rita

Santoro Maurizio

Scalea Clorinda

Spisso Teresa

Vigorita Silvio

Zitarosa Giuseppe

 

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