GIANPIERO ZINZI (LEGA): “IL CPR DI CASTEL VOLTURNO NECESSARIO, SINISTRA OSTAGGIO DELLA SINDROME NIMBY”

“Il CPR di Castel Volturno, che sarà realizzato da Invitalia per conto del ministero dell’Interno, è una struttura necessaria per rafforzare la sicurezza in Campania e rendere più efficace la gestione dell’immigrazione irregolare. Parliamo di soggetti destinatari di provvedimenti di allontanamento, che non hanno titolo per restare sul nostro territorio.

Per questo stupisce che la sinistra scelga ancora una volta di opporsi per ragioni puramente ideologiche, cedendo alla solita sindrome NIMBY: va bene tutto, purché non si faccia nulla.

Noi invece pensiamo che i tempi siano maturi per dotare anche la Campania di un CPR, così da sottrarre dalle nostre città immigrati irregolari ritenuti pericolosi e garantire ai cittadini maggiore tutela, più controllo e più legalità. Chi boicotta queste scelte non fa il bene del territorio, ma difende un modello fallimentare di immigrazione incontrollata che scarica sui campani insicurezza e degrado”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.