PRIMARIE CENTRO SINISTRA. ELLY SCHLEIN: “SE GIUSEPPE CONTE DOVESSE VINCERLE, LO SOSTERREI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“La coalizione progressista c’è e si è presentata unita in tutte le regioni al voto l’anno scorso e non succedeva da 20 anni. C’è finalmente una speranza, una alternativa. Chiaramente vogliamo coinvolgere le tante persone, le associazioni, i corpi intermedi, sindacati, il terzo settore nell’affinare il nostro programma. Ma guardi che non partiamo da zero, partiamo da tante proposte che insieme agli alleati alle opposizioni abbiamo condiviso, a partire da un salario minimo per quei 5 milioni di lavoratori che sono poveri anche se lavorano”. Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.

Se vincesse Conte andrebbe dietro a Conte? “Assolutamente sì, ho detto noi ci metteremo d’accordo anche su questo. Guardate, o faremo l’accordo a chi prende un voto in più alle elezioni, oppure ho già detto mille volte che io sono disponibile anche alle primarie di coalizione se ci decidiamo a fare quelle. Ma dico che il toto nomi non interessa a nessuno, in questo momento non è la priorità. La priorità sono le proposte concrete che facciamo per migliorare la vita degli italiani davanti all’occasione storica che ha sprecato Giorgia Meloni”.

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