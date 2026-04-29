IL MINISTRO MATTEO SALVINI: “SERVE DEROGARE VINCOLI UE PER MISURE CONTRO CARO ENERGIA”

“Serve più flessibilità, serve lasciare gli Stati mebri la possibilità di intervenire con strumenti efficaci anche sul piano fiscale senza essere bloccati da vincoli e regole rigide fuori luogo in un momento eccezionale come questo”, afferma Salvini. “Quindi rivedere il Patto di stabilità non è una questione tecnica, è una scelta immediata per evitare i problemi, significa dare ai singoli Stati lo spazio necessario per sostenere il proprio sistema produttivo e infrastrutturale e confido che alla fine avremo ragione”.

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