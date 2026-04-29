IL SINDACO DI SAN CIPRIANO SONIA ALFANO: “AL MINISTRO VALDITARA RICHIESTE PER PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO”

Questa mattina il Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, ha partecipato ad un importante incontro istituzionale presso il Complesso di San Leucio – Belvedere, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dell’On. Gianpiero Zinzi e del consigliere regionale Grimaldi.
Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha avuto modo di rappresentare al Ministro le esigenze e le potenzialità del mondo scolastico del nostro territorio, ponendo l’attenzione sulla necessità di continuare ad investire con decisione nella qualità degli ambienti educativi e nella crescita formativa dei nostri giovani.
In particolare, è stata avanzata la richiesta di ulteriori risorse destinate ai plessi scolastici comunali, al fine di migliorare le infrastrutture, i servizi e le opportunità didattiche offerte agli studenti.
La scuola rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità: è il luogo in cui si costruisce il futuro, si formano cittadini consapevoli e si coltivano talenti. Investire nella scuola significa investire nel domani del nostro territorio.
L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno e determinazione affinché ai nostri ragazzi siano garantite le migliori condizioni per crescere, apprendere e realizzare i propri sogni.