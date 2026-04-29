IMMA VIETRI (FDI): “PNRR, CON GOVERNO MELONI ITALIA UNO DEI PAESI PIU’ AVANZATI IN EUROPA”

“L’approvazione da parte della Commissione europea dell’erogazione della nona rata del PNRR, per un valore di 12,8 miliardi di euro, conferma il ruolo di primo piano dell’Italia nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con questo ulteriore stanziamento, il totale delle risorse ricevute dal nostro Paese sale a circa 166 miliardi di euro su un ammontare complessivo superiore ai 190 miliardi”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Si tratta di un risultato significativo che dimostra, in modo chiaro, la solidita’ dell’azione di governo e la capacita’ di rispettare con puntualità gli impegni presi a livello europeo. I numerosi obiettivi gia’ raggiunti, tra riforme e investimenti strategici, testimoniano un percorso concreto e ben strutturato. Un sincero plauso va al lavoro portato avanti dal Ministro Tommaso Foti, il cui impegno ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questi traguardi, garantendo una gestione efficace e responsabile delle risorse. Un percorso che continua a produrre effetti positivi per cittadini, imprese e territori, grazie a una strategia fondata su riforme incisive e investimenti mirati allo sviluppo e alla crescita” conclude Vietri.

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